На Харківщині росіяни п’ять разів намагалися просунутись у районі Куп’янська
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 серпня. Триває 1281 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76.
Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутись у районі Куп’янська. Дотепер тривають три бойові зіткнення.
На Лиманському напрямку сьогодні окупанти дванадцять разів атакували у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.