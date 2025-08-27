Другое
Сегодня 17:05
Просмотров: 17

На Харківщині росіяни п’ять разів намагалися просунутись у районі Куп’янська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 серпня. Триває 1281 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76.

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутись у районі Куп’янська. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні окупанти дванадцять разів атакували у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

