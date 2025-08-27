Вулицю Римарську у Харкові частково зробили двосторонньою

У Харкові на вулиці Римарській, на ділянці від вулиці Григоренка до Сумської, запроваджено двосторонній рух транспорту.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

На думку фахівців, це дозволить зменшити транспортне навантаження на суміжні вулиці та скоротити час у дорозі завдяки зручнішим об’їзним маршрутам.

У КП «Харків-Сигнал» внесли зміни до схеми організації дорожнього руху: демонтували старі та встановили нові дорожні знаки, а також дообладнали світлофорний об’єкт на перехресті з вул. Сумською двома світлофорами.

Крім того, виконано демаркацію горизонтальної розмітки на паркувальному майданчику – змінено кут та орієнтацію паркування, а також нанесено розмітку для розділення напрямків руху.

Агентство Телевидения Новости