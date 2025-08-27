Другое
27.08.2025 23:11
Окупанти обстріляли житлові будинки та «швидку» на Харківщині: є постраждалі

27 серпня, близько 20:15, російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги у Куп’янську. Зазнали поранень двоє працівників «швидкої» – чоловіки віком 50 та 47 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

О 21:15 збройні сили рф вдарили по селу Цупівка Харківського району: загорілися приватний житловий будинок та господарська споруда. Інформація про постраждалих станом не надходила.

Під ударами FPV-дронів перебувало село Івашки Богодухівського району: пошкоджено будинок, господарські споруди та електромережі.

Вдень російська армія обстріляла село Рубіжне Чугуївського району. Сталася пожежа у покинутому будинку: вогонь розповсюдився на площу близько 100 кв. м.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

