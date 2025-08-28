Через обстріли Харківщини за добу постраждало шестеро людей

Минулої доби під вогнем перебували Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, безпілотники різних типів та РСЗВ.

Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

У місті Куп’янськ через влучання FPV-дрона біля цивільного автомобіля постраждали чоловік та жінка.

Також ввечері окупанти атакували карету швидкої допомоги. Двоє медичних працівників отримали поранення.Внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА території Слобожанської територіальної громади пошкоджено близько 300 вікон квартир житлових будинків, два автомобілі. Поранення отримала 71-річна жінка.

Ще один цивільний автомобіль росіяни атакували з FPV-дрона у Старосалтівській громаді. Постраждав 78-річний водій. Чоловіка доставили до лікарні.

28 серпня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 21 кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости