Сегодня 15:54
Просмотров: 92
У Змієві не розминулися мікроавтобус та два легковика
Сьогодні вранці, 28 серпня, у селі Задонецьке Харківської області сталася ДТП за участі трьох автівок – ВАЗ 2110, Peugeot та Volkswagen.
Про аварію повідомляє «Медіа Змієв».
За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу у русі автомобілю Peugeot. Унаслідок зіткнення пошкоджено також Volkswagen Transporter, який стояв на другорядній дорозі.
Унаслідок ДТП травмувався пасажир мікроавтобуса, постраждалого госпіталізували.