У Змієві не розминулися мікроавтобус та два легковика

Сьогодні вранці, 28 серпня, у селі Задонецьке Харківської області сталася ДТП за участі трьох автівок – ВАЗ 2110, Peugeot та Volkswagen.

Про аварію повідомляє «Медіа Змієв».

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу у русі автомобілю Peugeot. Унаслідок зіткнення пошкоджено також Volkswagen Transporter, який стояв на другорядній дорозі.

Унаслідок ДТП травмувався пасажир мікроавтобуса, постраждалого госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости

