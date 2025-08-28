Армія рф вдарила по кораблю ВМС ЗСУ: загинув член екіпажу

Окупанти завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ. Один член екіпажу загинув, є поранені.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», – розповів Плетенчук.

За даними росЗМІ, йдеться про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».

«Сімферополь» – розвідувальний корабель Військово-морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ «Кузня на Рибальському». Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту в 2021 році.

