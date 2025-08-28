На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено газогін: 30 тисяч осель залишилися без газу

Вранці 28 серпня після одного з обстрілів Харківщини на магістральному газопроводі зафіксували розгерметизацію, внаслідок чого жителі 56 населених пунктів залишилися без газу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У 56 населених пунктах Харківщини без газу залишилися близько 30 тисяч осель.

«Головне, що вдалося уникнути розгерметизації всієї системи. Ситуація під контролем, бригади приступили до ремонтних робіт. Щодо причини розгерметизації, скоріш за все, це був удар агресора, наслідки ще будемо з’ясовувати», – сказав Синєгубов.

Наразі подачу газу вже частково відновлено, бригади продовжують працювати.

Агентство Телевидения Новости