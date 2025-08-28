На Харківщині 29 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими у Києві

Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки на Київ сьогодні вночі.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Станом на 15:00 кількість загиблих у Києві збільшилася до 18 людей, серед них – четверо дітей.

38 людей зазнали травм різного ступеня складності. Серед них – шестеро неповнолітніх. Постраждалим надається медична допомога.

Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Під завалами можуть залишатися люди.

Агентство Телевидения Новости