Сегодня 16:39
На Харківщині 29 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими у Києві
Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки на Київ сьогодні вночі.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Станом на 15:00 кількість загиблих у Києві збільшилася до 18 людей, серед них – четверо дітей.
38 людей зазнали травм різного ступеня складності. Серед них – шестеро неповнолітніх. Постраждалим надається медична допомога.
Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Під завалами можуть залишатися люди.