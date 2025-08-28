На Харківщині ЗСУ відбили три атаки, два боєзіткнення тривають
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 серпня. Триває 1282 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60.
На Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили дві атаки на позиції ЗСУ у районах Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.