На Харківщині ЗСУ відбили три атаки, два боєзіткнення тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 серпня. Триває 1282 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60.

На Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили дві атаки на позиції ЗСУ у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости