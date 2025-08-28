Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:35
Просмотров: 77

На Харківщині ЗСУ відбили три атаки, два боєзіткнення тривають

На Харківщині ЗСУ відбили три атаки, два боєзіткнення тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 серпня. Триває 1282 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60.

На Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили дві атаки на позиції ЗСУ у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 