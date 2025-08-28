Київську митрополію УПЦ офіційно визнали пов’язаною з РПЦ

27 серпня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви афілійованою з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена.

Про це повідомила пресслужба ДЕСС.

Рішення прийнято після дослідження, яке виявило ознаки афіліації Київської митрополії УПЦ з Російською православною церквою, що є порушенням Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». У зв’язку з цим ДЕСС направила припис про усунення порушення, проте предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відмовився його виконати.

Через невиконання припису Київську митрополію УПЦ офіційно визнали афілійованою з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

ДЕСС готує судовий позов про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ МП.

