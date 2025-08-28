На Харківщині заочно судитимуть колаборанта, який працював на АЗС при окупантах

Куп’янська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 47-річного чоловіка, який під час окупації організовував роботу автозаправних станцій у районі на користь росіян. Підозрюваний перебуває у розшуку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації Купʼянського району обвинувачений діяв за правилами держави-агресора. До початку повномасштабного вторгнення рф він обіймав посаду майстра в управлінні АТ «Укргазвидобування».

При російських загарбниках колаборант організовував функціонування автозаправних станцій у районі, що належать цьому держпідприємству.

Він перепрограмував комп’ютерне обладнання та встановив касові апарати, щоб вести господарську діяльність з продажу палива в інтересах окупантів.

Згодом «голова» так званої «ВГА Харківської області» видав розпорядження, яким передав обвинуваченому управління майном автозаправних станцій, забезпечуючи тим самим їхнє використання на користь держави-агресора.

Купʼянською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом вчинення діяння, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Колаборант перебуває у розшуку. Обвинувальний акт передано на розгляд до Індустріального районного суду Харкова.

