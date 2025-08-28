«Там одні руїни, сховатись особливо ніде»: боєць 57-ї бригади розповів про пів року боїв у Вовчанську

Група військових 57-ї мотопіхотної бригади майже пів року утримувала позиції у Вовчанську на Харківщині. Група зайшла у місто в листопаді 2024 року, щоб відбивати подальші атаки окупантів, і залишила його у квітні 2025 року.

Військовий з позивним «Вуду» поділився спогадами про оборону міста у сюжеті Армія TV.

За словами «Вуду», він разом із побратимами пробув у Вовчанську 173 дні.

Під час штурмів російські війська застосовували піхоту, дрони, обстріли з мінометів, гранати та намагалися використовувати хімічні засоби. Часто українським воїнам доводилося вступати у близькі стрілецькі бої, де до противника залишалися лічені метри.

Їжу, боєприпаси та листи від рідних оборонцям доставляли важкими дронами-бомберами.

«Там одні руїни, і сховатись особливо ніде. Перебіжками пересувались. Живого нічого немає. Ноги, руки валялись навколо. Кацапи майже кожен день нас штурмували. Біля нашої позиції дуже багато було трупів, ми по них ходили, вони смерділи. Це давило трохи», – згадує «Вуду».

Саме листи допомагали військовому витримати життя серед руїн.

«Я дуже був радий, коли перший лист прийшов. Вони в той момент мене дуже сильно підтримували. Коли було важко на душі, я їх завжди перечитував. Порада батькам та жінкам – писати своїм чоловікам на передову», – розповів військовий.

Наразі Вовчанськ фактично не існує: місто зруйноване вщент внаслідок боїв, обстрілів та авіаударів, і тримати оборону там було надзвичайно складно.

Фото: Констянтин Ліберов

