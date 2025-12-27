Другое
Сегодня 10:05
За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіло понад 1200 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 18 по 24 грудня захворіли 1212 людей.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за тиждень було зафіксовано чотири лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізованих з грипом та ГРВІ не було.

Нагадаємо, звернутися за направленням на безплатне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря.

Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися.

