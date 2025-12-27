Сили ППО цієї ночі знешкодили 503 повітряні цілі окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 503 повітряні цілі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 27 грудня (з 18:00 26 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559 засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «шахеди»);10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. – рф);7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської обл. – рф);2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Основний напрямок удару – Київщина.

За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;19 крилатих ракет Х-101.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За словами військових, зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях.

Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА в повітрі.

