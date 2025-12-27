«Нарізав кола» на Алеї памʼяті загиблих Захисників: на Харківщині на водія склали адмінпротокол

Поліцейські склали щодо водія адміністративний протокол за фактом небезпечного маневрування в центрі міста Берестин.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який порушував вимоги законодавства та здійснював небезпечне маневрування, відоме як «нарізання кіл» у центрі міста.

Правопорушення було зафіксовано у вечірній час на Алеї памʼяті загиблих Захисників України. 27-річний водій автомобіл Porsche виконував небезпечні маневри, створюючи загрозу безпеці громадян.

За вказаним фактом водія притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

