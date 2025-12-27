Де тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби зафіксовано 62 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили дві спроби просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції ЗСУ в районах Васюківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій.

