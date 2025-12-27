На Харківщині дрон окупантів вдарив по цивільному чоловіку: постраждалого госпіталізовано

Сьогодні близько 15:40 російський FPV-дрон атакував 50-річного мешканця Нової Козачої.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Подія трапилася у районі Цупівки, коли чоловік рухався зі свого села у бік залізничної станції «Слатине». У результаті ворожої атаки потерпілий зазнав травми правої ноги», – зазначив Задоренко.

Наразі стан чоловіка стабільний. Його було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень.

