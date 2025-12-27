Другое
27.12.2025 17:19
На Харківщині вночі очікується циклон: дорожники попереджають водіїв про небезпеку

На Харківщині вночі очікується циклон: дорожники попереджають водіїв про небезпеку

Близько 2:00 години 28 грудня 2025 року з північно-західної частини Харківської області очікується проходження циклону, який принесе опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Максимальна інтенсивність опадів прогнозується у ранкові години з подальшим поширенням по всій території області. Протягом дня інтенсивність снігопаду поступово зменшуватиметься.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повністю готова до роботи в умовах ускладнення погодних умов і, за потреби, працюватиме у режимі невідкладного реагування.

Зазначається, що дорожня техніка приведена у стан підвищеної готовності, організовано цілодобове чергування персоналу.

«У разі виникнення ускладнень на автошляхах реагування буде здійснюватися своєчасно та у повному обсязі. За необхідності можливе тимчасове обмеження або призупинення руху вантажного транспорту та автобусів», – попереджають дорожники.

«Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху та, за можливості, утриматися від поїздок у період погіршення погодних умов», – наголошують у Службі відновлення.

Агентство Телевидения Новости

