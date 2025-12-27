На Харківщині вночі очікується циклон: дорожники попереджають водіїв про небезпеку
Близько 2:00 години 28 грудня 2025 року з північно-західної частини Харківської області очікується проходження циклону, який принесе опади у вигляді снігу.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Максимальна інтенсивність опадів прогнозується у ранкові години з подальшим поширенням по всій території області. Протягом дня інтенсивність снігопаду поступово зменшуватиметься.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повністю готова до роботи в умовах ускладнення погодних умов і, за потреби, працюватиме у режимі невідкладного реагування.
Зазначається, що дорожня техніка приведена у стан підвищеної готовності, організовано цілодобове чергування персоналу.
«У разі виникнення ускладнень на автошляхах реагування буде здійснюватися своєчасно та у повному обсязі. За необхідності можливе тимчасове обмеження або призупинення руху вантажного транспорту та автобусів», – попереджають дорожники.
«Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху та, за можливості, утриматися від поїздок у період погіршення погодних умов», – наголошують у Службі відновлення.