Вбив пенсіонерку молотком по голові: у Харкові затримали зловмисника

У Харкові розслідують вбивство літньої жінки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у Харкові ввечері 26 грудня 52-річний чоловік прийшов до помешкання 88-річної знайомої.

Пенсіонерка впустила його до оселі, де він залишився на ніч.

Надалі між ними виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої чоловік вирішив позбавити жінку життя.

Перебуваючи у кухонній кімнаті будинку, він завдав потерпілій численних ударів молотком по голові, обличчю та тулубу.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події.

Сьогодні за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова чоловіку повідомлено про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП харківської області.

Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости