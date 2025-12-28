Другое
Сегодня 09:00
На Харківщині поховали військового ЗСУ, який захищав Україну з 2022 року

У місті Дергачі Харківської області відбулося прощання з майором Максимом Закорком. Військовослужбовця поховали на Алеї Слави Семенського кладовища.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Максим Закорко народився у Дергачах, навчався у ліцеї №3. Після школи здобував освіту у Харківському національному економічному університеті, Харківському національному університеті Повітряних Сил та Харківському національному університеті внутрішніх справ.

У 2010–2012 роках Максим Закорко працював радником голови Дергачівської районної ради, де займався підготовкою проєктів рішень і питаннями розвитку району, а також курував роботу бюджетної комісії. У 2013–2014 роках обіймав посаду радника голови Дергачівської районної державної адміністрації, здійснюючи аналітичну роботу. У 2015–2016 роках працював керівником сектору підприємництва та споживчого ринку в адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради. З вересня 2020 року до початку повномасштабного вторгнення здійснював оптову торгівлю як фізична особа-підприємець.

У травні 2022 року Максим Закорко долучився до лав Збройних сил України та виконував завдання на складних ділянках фронту. Захисник помер унаслідок загострення хвороби у віці 37 років.

Захисника поховали на Алеї Слави (Семенське кладовище) у Дергачах. У нього залишилися мати, батько, сестра та син.

