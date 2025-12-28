Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 43

Окупанти обстріляли шість населених пунктів на Харківщині

Окупанти обстріляли шість населених пунктів на Харківщині

Протягом доби під обстрілами перебували шість населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Чугуїв постраждала 65-річна жінка. У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка. У селищі Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.

Для обстрілів Харківщини окупати застосували один КАБ, чотири БпЛА «Герань-2», п’ять FPV-дронів та один БпЛА, тип якого встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), два приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);у Куп’янському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 