Окупанти обстріляли шість населених пунктів на Харківщині

Протягом доби під обстрілами перебували шість населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Чугуїв постраждала 65-річна жінка. У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка. У селищі Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.

Для обстрілів Харківщини окупати застосували один КАБ, чотири БпЛА «Герань-2», п’ять FPV-дронів та один БпЛА, тип якого встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), два приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);у Куп’янському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).

Агентство Телевидения Новости