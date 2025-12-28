Другое
28.12.2025 18:21
На Харківщині окупанти атакували вісім разів з початку доби, два бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 грудня. Триває 1404 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки, Ізбицького. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили одну атаку росіян у бік Малої Шапківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

