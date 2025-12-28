Другое
28.12.2025 19:49
Просмотров: 109

Путін заявив, що рф досягне своїх цілей в Україні силою, якщо Київ не хоче миру

Російський диктатор Путін заявив, що Україна не поспішає з миром і якщо вона не хоче врегулювати конфлікт мирним шляхом, Москва досягне всіх своїх цілей силою.

Про це пише Reuters.

Заяви Путіна, поширені росЗМІ, пролунали після чергової масштабної російської атаки дронами й ракетами. Після цього Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія демонструє своє бажання продовжувати війну, тоді як Київ хоче миру.

Білий дім не надав негайної відповіді на запит щодо коментаря з приводу заяв Путіна. Очікується, що сьогодні Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Російські командири під час інспекційного візиту доповіли Путіну, що війська Москви захопили міста Мирноград, Родинське та Артемівка в Донецькій області, а також Гуляйполе і Степногірськ у Запорізькій області.

Українські військові відкинули заяви рф щодо Гуляйполя і Мирнограда, назвавши їх неправдивими. Ситуація в обох населених пунктах залишається «складною», але «оборонні операції» українських військ тривають. Як зазначили у Південному командуванні ЗСУ, в Гуляйполі тривають «запеклі бої, однак значна частина міста залишається під контролем Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости

