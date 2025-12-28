У Харкові трамвай №27 курсуватиме у понеділок з більшими інтервалами

Завтра, 29 грудня, у Харкові трамвай №27 тимчасово збільшить інтервал руху з технічних причин. На час обмежень запровадять спеціальні подачі транспорту за двома напрямками.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, для забезпечення належного рівня транспортного сполучення на період обмежень буде введено спеціальні подачі трамвая №27:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Добровольців (через вул. Москалівську, вул. Гольдбергівську, вул. Молочну, вул. Георгія Тарасенка);

розворотне коло «Салтівське» – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» (через пр. Тракторобудівників, вул. Нескорених, вул. Академіка Павлова, в’їзд Семиградський, вул. Віринську, вул. Мойсеївську, вул. Шевченка).

