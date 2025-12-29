На фронті загинув нацгвардієць, студент харківського біотехнологічного університету

Стало відомо про загибель військовослужбовця Національної гвардії України Миколи Ткачуна. Він навчався у Державному біотехнологічному університеті.

Про це повідомила пресслужба ДБТУ.

Сержант другого окремого загону спеціального призначення «Омега» Микола Ткачун загинув під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та свободи України. Він проходив службу у складі підрозділу НГУ та брав участь у виконанні бойових завдань.

Микола Ткачун був студентом факультету менеджменту, адміністрування та права Державного біотехнологічного університету за спеціальністю С5 «Соціологія».

У навчальному закладі висловили співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого військовослужбовця.

