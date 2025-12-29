Внаслідок атак російських військ за добу постраждало троє людей

Упродовж доби проти цивільного населення війська рф застосували керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.

Окупанти гатили по населених пунктах Ізюмського, Куп’янського та Богодухівського районів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Війська рф завдали удару, попередньо БпЛА «Молнія», по приватному будинку в селищі Золочів. Частково пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди. Загинула худоба. Гостру реакцію на стрес зазнала одна людина.

Через влучання безпілотника в селі Новоплатонівка Ізюмського району отримав травми 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

У селі Гроза Куп’янського району FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль. Поранений 73-річний місцевий мешканець.

Поліцейські здійснили огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости