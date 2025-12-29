Окупанти розстріляли українських полонених під Покровськом

Розпочато розслідування за фактом розстрілу представниками зс рф полонених українських захисників у Покровському районі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«27 грудня 2025 року під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники держави-агресора взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій і розстріляли», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Зазначається, що розпочато розслідування за фактом розстрілу представниками російської армії полонених українських захисників у Покровському районі.

