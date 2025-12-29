Чотири атаки за тиждень: у Харкові загинули двоє людей, пошкоджена критична інфраструктура

Протягом тижня росіяни чотири рази атакували Харків різними типами озброєння, завдавши значних руйнувань. Під ударами опинилися Шевченківський та Слобідський райони.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни цілили по критичній інфраструктурі, зокрема пошкодили насосну станцію.

«Але найстрашніший був удар по жвавій магістралі. КАБ впав просто на проїжджу частину в годину пік, коли там рухався потік цивільних машин», – зазначив Терехов.

Загинули двоє людей. Дев’ятеро дістали поранення, серед постраждалих – одна дитина.

Внаслідок вибухових хвиль у прилеглих будинках було вибито понад 300 вікон, пошкоджені покрівлі. Станом на зараз першочергові аварійні роботи виконано. Дорожнє покриття на ділянці, куди влучила авіабомба, відновлене.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові склала 46 годин, тобто на 40 годин (47%) менше, ніж по області.

Агентство Телевидения Новости