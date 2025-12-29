Другое
Сегодня 17:29
У Харкові відбулася акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників

У Харкові відбулася чергова акція-нагадування «Не мовчи. Полон вбиває» на підтримку зниклих безвісти та полонених Захисників і Захисниць України. У заході взяли участь родини військових з різних підрозділів.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Акція покликана привернути увагу громадськості до долі українських захисників та захисниць та висловити моральну підтримку родинам.

Серед присутніх на акції були родини військових з різних підрозділів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони та захисники Маріуполя.

Учасники тримали в руках плакати з інформацією про своїх рідних, що зникли безвісти в ході відбиття російської агресії та плакати-нагадування, що доводиться переживати нашим людям у полоні. 

Агентство Телевидения Новости

