У Раді діяла організована схема голосувань за гроші, викрито п’ятьох нардепів, – НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування.

Про це повідомили в НАБУ.

Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали гроші.

Підозрюються п’ятеро народних депутатів України. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Агентство Телевидения Новости