Терехов заявив про ризики для опалювального сезону через рішення НКРЕКП

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що заплановане підвищення тарифу на розподіл газу з 1 січня може створити критичні ризики для проходження опалювального сезону в прифронтових громадах. За його словами, теплопостачальні підприємства не зможуть компенсувати зростання витрат без системних наслідків.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram.

Як нагадав Терехов, НКРЕКП планує з 1 січня підвищити тариф на розподіл газу для підприємств. За його оцінкою, для Харкова та інших прифронтових громад це означає додаткове фінансове навантаження на теплопостачальні підприємства, яке вони не можуть покрити без ризику для стабільної роботи системи теплопостачання.

«Борги підприємств, які постачають людям тепло і гарячу воду, і так ростуть. А з запланованою зміною тарифу – зростуть ще на сотні мільйонів. Обіцяних компенсацій з боку держави, принаймні Харків, не бачив уже кілька років. І це не емоція – це реальність наших фінансів та наших рахунків», – йдеться в повідомленні.

За відсутності компенсацій підприємства будуть змушені перекладати частину додаткових витрат на інших споживачів, зокрема шляхом підвищення тарифів для юридичних осіб. Це, за словами Терехова, створює додаткові ризики для бізнесу, який працює в умовах війни.

Також він наголосив, що зростання витрат матиме наслідки для місцевих бюджетів і може вплинути на стабільність теплопостачання для населення взимку.

«Як голова Асоціації прифронтових міст і громад я звернувся до Уряду з вимогою спільно з НКРЕКП знайти рішення: відтермінувати заплановані зміни тарифної політики та забезпечити реальну підтримку підприємств теплової енергетики – у прифронтових регіонах і по країні загалом», – написав Терехов.

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підняти у 2026 році тарифи на розподіл електричної енергії для непобутових споживачів, для населення ціни на електроенергію поки залишаються незмінними. Рішення про нові тарифи ухвалили на засіданні НКРЕКП 5 грудня 2025 року. Підвищення буде двоетапним – з 1 січня і з 1 квітня 2026 року, тарифи підвищуються для всіх обленерго.

Агентство Телевидения Новости