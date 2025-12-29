Другое
У ДТП на трасі Київ – Харків загинули двоє людей, ще 16 постраждали

28 грудня, о 21:10, на автодорозі Київ – Харків поблизу села Іванків Бориспільського району сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та трьох легкових автомобілів.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Попередньо встановлено, що 55-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілями Dodge, Volkswagen та BMW.

Унаслідок аварії 48-річний кермувальник автомобіля Dodge загинув на місці події, а його 49-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

Також внаслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 16 людей: водій та пасажири маршрутного автобуса, пасажири Dodge – 12-річна дитина та 24-річна жінка, а також 42-річний водій Volkswagen. Постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці затримали водія автобуса у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Агентство Телевидения Новости

