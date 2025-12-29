У Харкові попрощалися з поліцейським спецпідрозділу, який загинув на Куп’янщині

У Харкові відбулося прощання з поліцейським батальйону поліції особливого призначення Денисом Жуковим, який загинув під час виконання бойового завдання у Куп’янському районі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

31-річний старший сержант поліції, поліцейський взводу №1 роти №4 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Харківській області Денис Жуков 24 грудня зазнав смертельного поранення під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку. загинув, перебуваючи на службі в зоні бойових дій на Харківщині.

У церемонії прощання взяли участь керівництво обласної поліції, побратими та близькі. Денис Жуков проходив службу в підрозділі поліції особливого призначення з моменту його створення, брав участь у бойових виходах і під час одного з останніх завдань ініціював евакуацію цивільного населення. Останнім часом поліцейський виконував бойові завдання на території Харківської області.

Поховання старшого сержанта поліції Дениса Жукова відбулося у Харкові на Алеї Слави.





