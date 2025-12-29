На Харківщині ЗСУ відбили 14 атак росіян з початку доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 29 грудня. Триває 1405 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях ЗСУ і населених пунктах 31 авіаційного удару, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости