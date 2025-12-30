Зеленський вважає, що є високі шанси зупинити війну у 2026 році

Війна росії проти України може завершитися у 2026 році, бо чисельність російської армії вперше за майже чотири роки війни перестала зростати.

Як повідомляє Кореспондент, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

У попередні роки рф щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, проте у 2025 році ситуація змінилася, зауважив голова української держави.

За його словами, вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

«Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 2026-го, дай Боже, ми зупинимо війну. Інакше путін вирішить мобілізувати людей. Нині в нього є контракти, бо його народ не вабить мобілізація», – сказав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости