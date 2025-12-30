НБУ випустив золоту пам’ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

Монета має номінал 20 гривень, виготовлена із золота 900 проби, а її тираж становить до 10 000 штук.

У Нацбанку зазначили, що традиційно завершують нумізматичний рік випуском пам’ятної монети, присвяченої Архангелу Михаїлу. Під час повномасштабної війни цей образ набув особливої популярності в Україні, зокрема серед військових, оскільки Архангел Михаїл вважається заступником тих, хто бореться за справедливість. Саме тому цього року пам’ятну монету, яка вже здобула прихильність українців, випустили у золотому виконанні.

На аверсі монети на тлі патерну ММ-14 («Малюнок маскувальний зразка 2014 року», відомий також як «Піксель» або «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі, на дзеркальному тлі, зображено Архістратига Михаїла. По обидва боки від нього розміщені стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, які композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності.

