Сегодня 12:28
Просмотров: 75
У Харкові понад 1,8 тис. комунальників прибирають місто від снігу
Працівники КП «Шляхрембуд» безперервно очищають вулично-дорожню мережу від снігу та посипають її піщано-сольовою сумішшю.
Про це повідомляє міськрада.
Комунальники прибирають на дорогах, пішохідних доріжках і тротуарах, внутрішньоквартальних проїздах, біля виходів з під’їздів, підходів до бюветів, сміттєвих контейнерів тощо.
За минулу добу було вивезено 700 куб. м снігу.
Сьогодні в роботах залучені понад 1,8 тис. працівників, працює близько 200 одиниць спецтехніки та понад 170 засобів малої механізації.