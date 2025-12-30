Через удари рф є знеструмлення у трьох областях

Через наслідки попередніх масованих російських атак у більшості областей України діють графіки обмеження потужності для бізнесу та графіки погодинних відключень для населення.

Про це повідомляє Укренерго.

В Україні станом на ранок 30 грудня внаслідок російських атак знеструмлена значна частина споживачів на Чернігівщині, також є знеструмлення на Сумщині та Харківщині.

«Упродовж минулої доби ворог продовжив атаки на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, росіяни завдали ударів по енергооб’єктах у прифронтових та прикордонних областях. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Чернігівщині. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе для відновлення електропостачання.

Як повідомляється, споживання електрики станом на 9:30 вівторка на 4,5% нижче за рівень попереднього дня. Причиною цього є встановлення ясної погоди у західних і частині центральних областей України. На Тернопільщині через негоду залишаються знеструмленими 14 населених пунктів.

Через наслідки попередніх масованих російських атак у більшості областей України діють графіки обмеження потужності для бізнесу та графіки погодинних відключень для населення.

Агентство Телевидения Новости