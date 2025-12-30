Другое
На Харківщині чоловік напав на бригаду «швидкої»

У понеділок ввечері на медиків Харківщини під час виїзду було скоєно напад. Цивільний чоловік пацієнтки погрожував лікарям та фізично заважав надавати допомогу.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповіли медики, бригада ЕМД прибула для надання медичної допомоги 47-річній пацієнтці.

«Під час огляду ситуація різко загострилась. Цивільний чоловік пацієнтки свідомо перешкоджав та фактично не давав надавати медичну допомогу, поводився агресивно, нецензурно висловлювався, погрожував і застосовував фізичний тиск щодо членів бригади», – йдеться в повідомленні.

Медики скористалися кнопкою SOS, після чого на місце прибула поліція.

