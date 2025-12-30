У Харкові затримали нападника, який пошкодив майно квіткового магазину

У Харкові на проспекті Науки зловмисник пошкодив двері в магазині. Нападника затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, чоловік із хуліганських спонукань виламав металеву ручку на дверях квіткового магазину та почав нею бити по склу. На зауваження правопорушник не реагував та продовжував протиправні дії.

За даним фактом дізнавачі Харківського РУП № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі 49-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення. Згідно з санкцією статті підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости