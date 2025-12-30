Шість разів атакували окупанти з початку доби на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 30 грудня. Триває 1406 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 63.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили одну наступальну дію противника в напрямку населеного пункту Богуславка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

