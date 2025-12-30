У Харкові хакери зламали рахунок підприємства й викрали 1,5 млн гривень

У грудні 2025 року до поліції надійшла заява від представників харківського торгівельного підприємства про зникнення з рахунків фірми грошових коштів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Було встановлено, що невідомі особи інфікували сервери компанії шкідливим програмним забезпеченням і надалі викрали з рахунків підприємства 1,5 млн гривень.

Правоохоронцям вдалося вирахувати ланцюжок підставних осіб (так званих «дропів») та вчасно заблокувати викрадені активи.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України).

У межах слідства вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації.

