Харківські медики прийняли пологи під час виклику

29 грудня екстрена медична допомога отримала виклик щодо пологів, які розпочалися вдома. Пологи відбулися під наглядом бригади медиків.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик на лінію екстреної медичної допомоги надійшов о 17:35. Пологи розпочалися вдома та проходили швидко.

На світ з’явився хлопчик вагою 3650 грамів і зростом 51 сантиметр. Під час пологів поруч перебувала бригада №1605 у складі парамедика Тетяни Церковної та екстреного медичного техніка Івана Жадана.

Після народження дитину та матір у стабільному стані доправили до лікарні.

