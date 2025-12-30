Спортсмени з Харкова вибороли 16 нагород на Кубку світу з таеквондо: збірна України посіла перше місце

Харківські спортсмени успішно виступили на Кубку світу з таеквондо, який відбувся в Греції. У змаганнях взяли участь понад 1400 спортсменів із 30 країн.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Україну на турнірі представили 15 харківських таеквондистів. За підсумками змагань вони здобули шість золотих, дві срібні та вісім бронзових медалей.

Золоті нагороди вибороли Владислав Бажинов, Данило Музика, Микита Винокуров, Богдан Кушнарьов, Гліб Шарапа та Дмитро Ключников.

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце, а Владислав Бажинов став абсолютним переможцем Кубка світу.

Агентство Телевидения Новости