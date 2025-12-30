Стати на військовий облік без ТЦК: у Резерв+ стартувало тестування нової функції

Міністерство оборони України розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

Про це повідомили в Міноборони.

Щоб долучитись до тестування онлайн-постановки на військовий облік у застосунку Резерв+, потрібно заповнити форму.

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:

у 2026 році виповнюється 17 років;або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

Як це працює

Заповніть форму для участі в тестуванні.Очікуйте електронний лист із запрошенням.Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна – для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

Як зазначають у Міноборони, онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян.

