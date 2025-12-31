Під Москвою понад 600 тисяч жителів ще з вечора залишилися без світла

В Московській області зафіксували масове відключення електроенергії, яке торкнулося більш ніж 600 тисяч жителів.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на російські ЗМІ.

За даними, без електроенергії залишилися жителі міста Раменське. При цьому, в місті перед цим оголошувалася тривога через атаку безпілотників.

Примітно, що в міській адміністрації Раменського заявили, що причиною зникнення світла є аварії на лінії електропередач. В цей час, як вказало міністерство оборони росії, військові збили 109 дронів літакового типу.

Ще один російський телеграм-канал повідомив, що в той же самий час мешканці Можайська, Точкова та Дорохова чули звуки, схожі на вибухи.

Через деякий час міський голова Москви Сєргєй Собянін повідомив про знищення першого дрону, який летів на столицю Росії.

Відомо, що через атаку безпілотників було введено обмеження на прийом та зльоти літаків в аеропорту Внуково біля Москви.

Окрім відсутності світла, росіяни масово скаржаться на перебої в роботі інтернету та мобільного зв’язку.

Агентство Телевидения Новости