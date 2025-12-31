Диктатор путін наказав розширити «буферну зону» у Сумський та Харківській області

Правитель росії володимир путін наказав у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України.

Як повідомляє УНІАН, про це заявив начальник Генерального штабу ЗС рф Валерій Герасимов.

За словами Герасимова, мова йде про Сумську та Харківську області, що межують із росією. Він також повідомив, що проінспектував угруповання військ «Північ», яке діє на цьому напрямку.

«Президент російської федерації наказав у 2026 році розширити буферну зону в Сумській та Харківській областях», – заявив Герасимов.

Зазначене угруповання було сформоване на початку 2024 року. За версією Москви, його завданням є створення «буферу» вздовж кордону та витіснення українських сил углиб території України для подальшого наступу.

Заява Герасимова пролунала на тлі обіцянок росії відповісти на нібито спробу «атаки» на резиденцію путіна, про яку Москва заявила без надання доказів. Київ відкинув ці звинувачення, назвавши їх спробою зірвати можливі мирні переговори, оскільки війна наближається до четвертого року.

