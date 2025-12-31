Внаслідок удару по Одещині у сортувальному центрі «Нової пошти» згоріло посилок на 2,3 млн грн

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Всі працівники перебували в укритті й не постраждали.

Зазначається, що відбулось займання причепу вантажного автомобіля Нової пошти, в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.

«Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування», – зазначають у Новій пошті.

Агентство Телевидения Новости