Внаслідок удару по Одещині у сортувальному центрі «Нової пошти» згоріло посилок на 2,3 млн грн
У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Всі працівники перебували в укритті й не постраждали.
Зазначається, що відбулось займання причепу вантажного автомобіля Нової пошти, в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.
«Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування», – зазначають у Новій пошті.