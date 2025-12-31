На початку січня у Харкові метрополітен змінює графік руху поїздів: що відомо

1 та 2 січня буде тимчасово змінено графік руху поїздів лініями метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

Зміни пов’язані з урахуванням раціонального використання енергоресурсів в умовах воєнного стану та прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні.

1 січня інтервали становитимуть:

5:30 – 16:00 – 20 хвилин﻿﻿16:00 – 22:00 – 15 хвилин

2 січня інтервали становитимуть:5:30 – 10:00 – 10 хвилин10:00 – 15:00 – 20 хвилин15:00 – 18:00 – 10 хвилин18:00 – 22:00 – 20 хвилин

