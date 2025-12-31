Другое
Сегодня 12:13
Відібрав барсетку з грошима та мобільний телефон: на Харківщині затримано зловмисника

Відібрав барсетку з грошима та мобільний телефон: на Харківщині затримано зловмисника

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який пограбував чоловіка.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

29 грудня до поліції надійшло повідомлення про скоєння грабежу щодо 42-річного чоловіка. Потерпілий повідомив, що близько 22:10 в під’їзді багатоквартирного будинку невідомий вирвав з його рук барсетку з грошима та мобільний телефон. З місця події нападник втік.

Поліцейські Лозівського РВП оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 42-річний раніше судимий мешканець міста Лозова.

Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За скоєння злочину йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

